Langenfeld: Zwar-Gruppe in Wiescheid startet

Langenfeld Langenfeld und Solingen kooperieren bei der Gründung.

Beim Quartiersmanagement steht derzeit kaum das Telefon still: Grund sind die unlängst an Wiescheider "Best-Ager" versandten Einladungen zur sechsten Zwar-Gruppengründung am 4. Juni, 19 Uhr in der Wasserburg Haus Graven. In der Einladung ist auch eine Ansprechpartnerin für die Stadt Solingen benannt, Alexandra Simon ist Seniorenkoordinatorin im Stadtdienst Soziales. Denn erstmals in der Geschichte der Zwar Zentralstelle NRW bringen hier zwei Städte gemeinsam eine Zwar-Gruppe auf den Weg. Nutznießer dieser Kooperation sind sind die Bürger in Wiescheid sowie dem Quartier Rupelrath-Landwehr in Solingen. Sie können sich bei der Gründungsveranstaltung kennenlernen und anschließend regelmäßig im Pfarrsaal der katholischen Kirche Maria Rosenkranzkönig treffen.