Langenfeld: VHS unternimmt Tour zum Kölner Rheinauhafen

Langenfeld

/Köln (elm) Unübersehbar haben die beeindruckenden Kranhochhäuser und die architektonische Neugestaltung des Rheinauhafens die Bedeutung der Häfen für Köln ins Bewusstsein gerückt. Wer Einblicke in eines der modernsten und zugleich traditionsreichsten Stadtquartiere der Rheinmetropole gewinnen möchte, dem bietet die VHS Langenfeld am Freitag Gelegenheit, sich einer Führung durch den Rheinauhafen anzuschließen. Geleitet wird die Führung von Dr. Andreas Baumerich. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor dem Schokoladenmuseum in Köln. Anmeldung unter Telefon 794-4555/-4556.