Monheim: "Turm 20" wird Forum für Profikünstler

Monheim In dem Haus in der Altstadt sollen Ausstellungsflächen und Ateliers entstehen. Künstlerisch soll es sich vom Sojus 7 abgrenzen.

An der Turmstraße 20, wo noch bis Ende März scharfe thailändische Speisen wie Gaeng Phed Pag serviert wurde, soll eine kulturelle Begegnungsstätte für Profi-Künstler und die Monheimer Bürgerschaft entstehen. Die Stadtentwicklungsgesellschaft hat das Gebäude aus der Gründerzeit, eines der wenigendieser Art in Monheim, kürzlich erworben. "Wir wollen hiermit einen weiteren Besuchermagnet in der Altstadt schaffen: Hier soll Kunst für die Menschen erlebbar werden", sagt Estelle Dageroth, Leiterin der Wirtschaftsförderung.

Schon seit Jahrzehnten stellt das Sojus 7 ein lebendiges und artenreiches Biotop für Subkultur dar, wo sich vor allem semiprofessionelle und Laienkünstler betätigen. Berufskünstler hingegen, die ein Studium an einer einschlägigen Hochschule absolviert haben und von ihrer Kunst leben können, haben sich in Monheim bisher nicht etabliert. Ihnen soll das "Turm 20" vorbehalten sein, erklärt Katharina Braun, die als Leiterin der Kunstschule das zugehörige Konzept entwickelt hat.

Im rückwärtigen Teil des tief in die Hinterhoflandschaft hineinragenden Grundstücks soll dann ein nahezu gläserner Multifunktionsraum für Aktionen aller Art errichtet werden. "Hier sollen die Menschen an dem Entstehungsprozess von bildender Kunst teilhaben können", sagt Braun. Im Dachgeschoss des Gebäudes sollen zwei Wohnungen für die Künstler entstehen, die in Monheim arbeiten. Ein Architekt arbeitet schon an den Umbauplänen.