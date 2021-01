Volkshochschule Langenfeld : VHS-Semester startet jetzt online

Langenfeld Mit der Verlängerung des Corona-Lockdowns bis vorerst 31. Januar müssen auch die Volkshochschulen in NRW weiterhin geschlossen bleiben. Deshalb wird der ursprünglich für den 11. Januar geplante Semesterstart der VHS Langenfeld diesmal ausschließlich online erfolgen, kündigt deren Leiter Christian Fliegert an.

„Die Verlängerung der Schutzmaßnahmen kam für uns nicht überraschend“, erklärt er. Die VHS Langenfeld habe sich vorbereitet und gehe im ersten Schritt mit 22 Online-Kursen an den Start − vornehmlich in den Bereichen Sprachen und Gesundheit.

„Unter Corona-Bedingungen verläuft der Alltag für viele etwas entschleunigt, für manche gar monoton ab“, merkt Fliegert an. „Das gibt uns Raum, auch mal etwas Exotisches auszuprobieren. Dies sei eine gute Gelegenheit, mittels Online-Kursus etwa in die japanische oder chinesische Sprache reinzuschnuppern oder einen Astronomiekurs zu belegen. Für alle Präsenzkurse, die im Januar gestartet wären sowie Einzelveranstaltungen, die in diese Zeit fallen, versucht die Volkshochschule laut Sprecherin Zerbe, Ersatztermine zu finden. „Wir werden dafür – wie bereits im letzten Frühjahr − auch die Sommerferien nutzen“, ergänzt Fliegert.