Zugabe Unser Senf zum Wochenende : Luft nach oben in der Baupolitik

Die von etlichen Wiescheidern angeprangerten Baumfällungen in einem Wäldchen Im Bremsekamp und der Widerstand gegen eine geplante Abholzaktion großen Ausmaßes beim Monheimer Tor waren in dieser Woche Aufregerthemen. An beiden Beispielen zeigt sich: Langenfelder und Monheimer hängen am Grün in ihrer Stadt, hätten innerhalb der dicht besiedelten Ortsgrenzen gerne mehr davon. Im nasskalten Januarwetter scheinen die sommerlichen Hitzeperioden zwar weit weg zu sein, doch sie werden wiederkommen. Und damit die Diskussion, was sich gegen schwer erträgliche Temperaturen vor Häuserwänden und auf bebauten Verkehrsflächen tun lässt und was gut ist für Frischluftzufuhr, Regenversickerung und Klimaschutz.

In dieser Hinsicht lassen die in unserer Zeitung in dieser Woche ebenfalls vorgestellten großen Bauvorhaben 2021 beider Städte viele Wünsche offen. Allenfalls energiesparende Ansätze sind hier und da zu erkennen in den viele Millionen schweren Bauprojekten, die in diesem und in den kommenden Jahren das Stadtbild von Langenfeld und Monheim weiter verändern werden. Keine autofreie Ökosiedlung ist darunter, kein üppig von Rankpflanzen auf Dach oder Fassade überwuchertes Mehrfamilien- oder Geschäftshaus.