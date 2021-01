Auch bei Monheim : Niedrigwasser auf dem Rhein behindert Schiffe

MONHEIM Der Regen in den vergangenen Tagen täuscht: Der Rheinpegel in den zurückliegenden Wochen war ungewöhnlich niedrig, die Schifffahrt behindert. Das zeigt unser Foto vom Wochenende am Monheimer Rheinufer.

Der Regen in den vergangenen Tagen täuscht: Der Rheinpegel in den zurückliegenden Wochen war ungewöhnlich niedrig, die Schifffahrt behindert. Das zeigt unser Foto vom Wochenende am Monheimer Rheinufer (RP-Foto: Ralph Matzerath). Viele Schiffe mussten zuletzt ihren Tiefgang reduzieren und konnte zwischen Basel und Krefeld Zuschläge von ihren Auftraggebern als finanziellen Ausgleich verlangen. Weil es über das Jahr gesehen nicht ausreichend geregnet habe, behinderten erneut Mindertiefen die Schifffahrt. Viele Schiffe könnten nicht einmal die Hälfte der üblichen Ladung aufnehmen, sagt Roberto Spranzi, Vorstandsmitglied im Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB). Am Freitag lag der Rheinwasserstand mit 2,39 Meter am Kölner Pegel schon sehr niedrig, am Samstag um 6 Uhr bei 2,31 Meter und er soll an den kommenden Tagen weiter sehr langsam fallen.