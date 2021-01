Corona-Zahlen Kreis Mettmann am Sonntag : Corona-Inzidenz steigt nur noch leicht an

Nachdem die Inzidenz in den vergangenen Tagen sprunghaft angestiegen ist, verzeichnet der Kreis für Sonntag nur leichte Veränderungen nach oben. Sechs Menschen sind gestorben.

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind kreisweit 1217 Menschen (+42), davon in Erkrath 113, in Haan 66, in Heiligenhaus 76, in Hilden 144, in Langenfeld 94, in Mettmann 147, in Monheim 102, in Ratingen 157, in Velbert 281 und in Wülfrath 37. 10.245 Personen gelten inzwischen als genesen.