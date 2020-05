Monheim : Schleiderweg wird erste Fahrradstraße in Monheim

Radfahrer nutzen die Strecke schon immer gerne. Foto: RP/Augustyniok

Monheim Der Schleiderweg in Monheim, der von der Opladener Straße vorbei an Feldern und an Schloss Laach zur Hitdorfer Straße führt, ist bei Radfahrern schon lange sehr beliebt. Ab sofort ist er deshalb Monheims erste Fahrradstraße. Der Autoverkehr ist auf dieser Strecke weiterhin nur für Anlieger freigegeben, teilte Birte Hauke, Sprecherin der Stadtverwaltung mit. Und die Straße dürfe deshalb nicht als Schleichweg und Abkürzung genutzt werden.

„Mit der Ausschilderung als Fahrradstraße wird die erste Straße im Stadtgebiet für den Radverkehr reserviert“, freut sich jetzt auch die Radverkehrsbeauftragte Stephanie Augustyniok. Der Schleiderweg sei vor allem wegen der touristischen Routen und der schönen Landschaft bei Fußgängern und Radfahrern sehr beliebt. Das belege auch eine kürzlich durchgeführte Verkehrsmessung: Schon jetzt seien am Wochenende deutlich mehr Fahrräder als Autos unterwegs.

Durch die Einrichtung des Schleiderweges als Fahrradstraße sei die Höchstgeschwindigkeit für den Anliegerverkehr deutlich reduziert worden. Fahrzeuge müssten ihre Geschwindigkeit an die Radfahrer anpassen und dürfen nicht schneller als 30 Stundenkilometer fahren.