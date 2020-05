Fußball : Hombach geht beim FCM ins achte Jahr

Monheim Seit 2013 ist Philipp Hombach beim 1. FC Monheim, nun hat er seinen Vertrag beim Fußball-Oberligisten erneut verlängert. Zwar hat der 30-jährige Offensivakteur lange nicht mehr getroffen, das lag aber an vielen Verletzungen.

Das nennt man Vereinstreue: Seit 2013 ist Philipp Hombach beim 1. FC Monheim, nun hat er seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Oberligisten erneut verlängert. Geschäftsführer Karim El Fahmi freut sich: „Philipp verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten und ist die letzten Jahre stets ein prägender Bestandteil unserer Erfolge gewesen.“ Zwar hat der Offensivakteur zuletzt in der Saison 2017/18 getroffen und wartet auch in der derzeit durch die Cornavirus-Pandemie unterbrochenen Saison noch auf seinen ersten Treffer, allerdings hatte der 30-Jährige auch etliche Verletzungen, die seine Einsätze beschränkten. Auch deshalb sind es in den Spielzeiten 2018/19 und der aktuellen bislang nur 13 Spiele.