Richrather Krankenhaus : Sie bringt Babys auf die Welt

Die Langenfelderin Silvia Ploemacher arbeitet seit 27 Jahren als Hebamme. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Am 5. Mai ist der internationale Hebammen-Tag. Silvia Ploemacher ist leitende Geburtshelferin in Langenfeld und seit 27 Jahren im Beruf. 1993 hat sie direkt nach dem Examen in Richrath begonnen. Zuerst in Vollzeit, jetzt mit einer 80-Prozent-Stelle.

Silvia Ploemacher (53) hat schon viele Babys auf die Welt gebracht. Wie viele, das kann sie gar nicht mehr zählen. Schließlich übt die leitende Hebamme am Langenfelder St. Martinus Krankenhaus ihren Beruf inzwischen seit 27 Jahren aus. „Ich habe auch einige meiner Nichten und Neffen entbunden.“

1993 hat sie direkt nach dem Examen in Richrath begonnen. Zuerst in Vollzeit, jetzt mit einer 80-Prozent-Stelle. Die Leitung teilt sie sich mit ihrer Kollegin Barbara Palm. Babys auf die Welt zu bringen sei jedes Mal etwas Einzigartiges. Eine Geburt bedeute zwar viel Stress, aber auch viel Freude. „Geburten haben etwas Verzaubertes“, sagt die Langenfelderin. „Und es geht immer um zwei Menschenleben.“

Info Klinik erhielt Zertifikat „babyfreundlich“ Wann 1996 ging in Richrath das Konzept „familienfreundliche Geburtshilfe“ an den Start. 2015 erhielt das Martinus-Krankenhaus zum ersten Mal nach Vorgaben der WHO und Unicef das Qualitätssiegel „babyfreundlich“. 2017 gab es eine Bestätigung. Demnächst steht die Zertifizierung erneut an. Was Für das Zertifikat

und die damit verbundene aufwändige Dokumentation müssen alle Abläufe auf der Station unter festgelegten Kriterien geprüft werden. Zu den zehn „Best-Kriterien“ gehören unter anderem die Stillförderung, Bindung und ständige Erreichbarkeit des Teams für die Familien. Kontakt Telefon 02173 796 261.

Und weil jeder Mensch bekanntermaßen anders ist, erlebt sie in ihrem Arbeitsalltag trotz aller notwendigen Routine einfach keine Langeweile. Ganz wichtig sei es, „nie den Respekt zu verlieren“. Denn innerhalb von Sekunden könne im Kreißsaal ein Notfall entstehen. Hellwach und konzentriert bei der Arbeit zu sein, ist oberstes Gebot.

Silvia Ploemacher mag das selbständige Arbeiten auf der gynäkologischen Station, und sie freut sich über das Vertrauen, das Chefarzt Dr. Detlev Katzwinkel und sein Team den Geburtshelferinnen entgegen bringen. „Auf das Wort der Hebammen wird gehört. Wir dürfen viele Entscheidungen treffen.“ Natürlich komme immer ein Arzt zur Geburt dazu.

Zehn Hebammen arbeiten im Wechsel im Richrather Krankenhaus. Alle sind Teilzeitkräfte und kümmern sich um die Vor- und Nachsorge der Mütter. Sie sind bei der Geburt dabei, übernehmen die Wochenbettbetreuung, bieten Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse an. Bis zu acht Wochen nach der Geburt sei sie für die Familien da, berichtet Ploemacher. Habe die Mutter beispielsweise Probleme beim Stillen, besuche sie die täglich. „Es gibt da kein Schema.“

Kurz vor der Geburt werden die Herztöne des Kindes abgehört, es wird eine Ultraschallaufnahme gemacht und der Muttermund der Gebärenden wird untersucht. Die Hebammen klären die Eltern auf und beruhigen sie.

Silvia Ploemacher genießt die Sicherheit im Krankenhaus. Hausgeburten habe sie nie übernehmen wollen. „Hier haben wir nur die unkomplizierten Geburten.“ Kinder, die beispielsweise zu früh auf die Welt kommen, würden in großen Häusern – beispielsweise in der Uniklinik Düsseldorf – auf die Welt gebracht. Dort gebe es auch die notwendige intensivmedizinische Betreuung.

Viele Mütter kommen auch noch einmal vorbei, wenn die Kinder größer sind. Besonders schön sei das jährliche Namensfest am St.-Martinus-Krankenhaus im November. Dazu sind alle Eltern eingeladen, die im vergangenen Jahr dort entbunden haben. Und erst in der vergangenen Woche sei eine junge Frau mit ihrer Mutter zur Geburt nach Richrath gekommen, „die ich selber entbunden habe“. Eine schöne Wertschätzung, findet die Hebamme.

Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeit der Hebammen verändert. „Ich habe sechs Kolleginnen, die über 50 Jahre alt sind. Einige sind chronisch krank“, berichtet sie. Dennoch überlege niemand, seine Arbeit einzustellen. Sie ist froh, dass die werdenden Eltern sehr verständnisvoll sind. „Alle, die zu uns kommen, benutzen eine Maske.“ Auch während der Geburt müsse ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Väter dürften aber weiter dabeibleiben. „Das ist toll. Schließlich ist es ein ganz besonderes oder sogar einmaliges Ereignis für sie.“ Natürlich müssten die Hebammen die Neugeborenen beispielsweise beim Wiegen berühren. Bei Hausbesuchen werde wegen der Abstandsregeln darauf geachtet, dass keine Geschwisterkinder im Raum sind. „Es machen alle gut mit.“