In der Weseler Innenstadt : Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wesel Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Esplanade ist am Donnerstag in der Weseler Innenstadt ein 53-jähriger Radfahrer aus Dinslaken schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, befuhr am Donnerstag um kurz vor 17 Uhr eine Frau aus Moers (21) mit ihrem Wagen die Straße Esplanade in Fahrtrichtung Kreuzstraße. An der Einmündung Ferdinand-Galle-Straße wollte sie nach links abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es dort aus noch nicht geklärten Gründen zum Zusamemmenstoß mit dem 53-jährigen Radfahrer, der mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unglücks. Sachdienliche Hinweise können an die Polizei in Wesel unter Telefon 0281 107-1622 weitergegeben werden.