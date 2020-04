Europaradbahn : Radschnellweg ist keine „Gassi-Strecke“

Die Euroradbahn ist nur im Bereich der Innenstadt Kleve für Fußgänger zugelassen, sonst ist sie ein reiner Radschnellweg. Probleme gibt es noch mit Querungen und Beschilderung entlang des Wegs.

Das Projekt ist vorbildlich: Eine gut ausgebaute gerade Strecke verbindet Kleve mit der Grenze zu den Niederlanden und von dort mit der Großstadt Nimwegen. Es ist die Strecke, die einst die Bahn nahm (und von der manche träumen, dass die Bahn sie bald wieder nehmen könnte). Jetzt sind dort parallel zur Schiene, auf der die touristische Draisine fährt, Fahrradfahrer unterwegs, vor allem auch E-Bike-Nutzer, weshalb die Bahn anfangs im Volksmund auch als E-Rad-Bahn betitelt wurde. Wichtig war, so klang es bei der Vorstellung der Bahn durch, dass diese Strecke zwar auch touristisch sei, in erster Linie aber dem Alltagsverkehr dienen solle, dem so genannten Quell- und Zielverkehr auch zur Arbeitsstätte.