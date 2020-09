Ab November wird die Baustelle eingerichtet : Rathauscenter: Kult und Extrablatt ziehen ein

Monheim Vor dem ersten Spatenstich hat die Einkaufszentren GmbH 70 Prozent der Läden im Rathauscenter vermietet. EKZ Holzweg wird eingerüstet.

Der Umbau des Rathauscenters rückt näher. Am 31. Oktober, so teilt Stadtsprecherin Birte Hauke mit, werden die Geschäfte im Rathauscenter schließen. Ab dem 1. November wird dann die Baustelle eingerichtet. Anschließend soll der Abriss des heutigen Flachbaus beginnen, der die Rathauscenter I und II verbindet. Mit dem Anbau von Erweiterungsflächen entsteht dann im Zentrum eine knapp 13 Meter breite Passage vom Busbahnhof zur Heinestraße. Die Geschäfte richten sich künftig nicht mehr nach innen, sondern mit großen Schaufenstern direkt nach außen. Markisen über den hohen Schaufenstern sorgen für Sonnenschutz und sollen eine lebendige, warme Atmosphäre vermitteln.

Zwei Jahre vor Fertigstellung sind mehr als zwei Drittel (70 Prozent) der Handel- und Gastronomieflächen im künftigen Rathauscenter vermietet. Das teilt die Stadt mit. Bislang weist in der Innenstadt nur eine Muster-Fassade auf die so genannte neue Monheimer Mitte hin. Doch die ersten Mieter haben unterschrieben. Darunter sind unter anderem das Bekleidungsgeschäft Kult und das Café Extrablatt. Die beiden Ketten werden ins Erdgeschoss ziehen. „Das zeigt, wie positiv die Händler das neue Konzept annehmen – und, dass wir mit der Umgestaltung des Rathauscenters kein Risiko eingehen“, erklärt Isabel Port, Geschäftsführerin der Monheimer Einkaufszentren, mit Blick auf die Kritiker der Umgestaltung.

An der Heinestraße, die ebenfalls attraktiver werden soll, hat bereits der Unverpackt-Laden „Hy“ neu eröffnet und bietet auf 120 Quadratmetern Lebensmittel, die Kunden in eigene, mitgebrachte Behälter füllen können. Im Laden gibt es auch ein kleines Zero-Waste-Café.

Im Einkaufzentrum am Baumberger Holzweg, das ebenfalls eine Stadttochter ist, stehen jetzt Fassadenarbeiten an. Alte Werbeblenden sind bereits abgebaut. In der ersten Oktoberwoche soll laut Stadt die Passage eingerüstet werden, um die Unterkonstruktionen für die künftige Fassadengestaltung zu bauen. Diese soll später vor das mehr als 50 Jahre alte Mauerwerk gesetzt werden. Dominieren werden Holztöne mit viel lebendigem Grün sowie bunten Markisen und hochwertigen Ladenschildern, die für alle Geschäfte montiert werden. Zusätzlich werde Beleuchtung und Außenmöblierung optimiert, so die Stadt. Ziel ist die Schaffung einer einladenden Marktplatzatmosphäre.