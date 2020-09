Monheimer Rathauscenter : Video wirbt für umgestaltete City

Monheim Der Baubegin für die Umgestaltung des Rathauscenters steht kurz bevor. Wie das Center künftig aussehen wird, davon können Bürger sich nun ein lebendiges Bild via Film machen.

(og) Die Monheimer Innenstadt wird in den kommenden Monaten umfassend umgestaltet. Im Bereich des Rathauscenters entsteht ein modernes, offenes Quartier, das Einkaufen, Freizeit, Wohnen und Arbeiten miteinander kombiniert. Wie die neue Monheim Mitte aussieht und was Monheimer erwarten können, zeigt jetzt ein Video. „Der Film soll Lust machen, auf das was kommt, und erste Eindrücke der Architektur und dem neuen Gefühl in der Stadtmitte vermitteln“, erklärt Isabel Port, Geschäftsführerin der Monheimer Einkaufszentren. „Denn am Ende bauen wir für die Monheimer um – damit die Menschen hier vor Ort auch in Zukunft eine liebenswerte und lebenswerte Innenstadt haben.“