Langenfeld Zigaretten geklaut : Mit Falschgeld Zigaretten „gekauft“

Langenfeld Zwei Männer wollten in einem Kiosk mit Falschgeld zahlen, doch die Mitarbeiterin bemerkte den Schwindel. Die Täter flohen - mit ihrer Beute, einer Stange Zigaretten.

(elm) Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die am Montagabend in einem Kiosk an der Kaiserstraße in Richrath mit Falschgeld bezahlt haben. Gegen 20.30 Uhr betrat ein Mann mit Mund-Nasen-Schutz das Kiosk an der Richrather Straße und bat um die Herausgabe einer Stange Zigaretten. Währenddessen wartete laut Polizei ein zweiter Mann draußen vor dem Kiosk. Als die Kassiererin die Zigaretten übergab, bezahlte der Mann mit zwei 50-Euro-Noten. Die Frau bemerkte jedoch sofort, dass es sich dabei um Falschgeld handelte und versuchte, dem Mann die Ware wieder zu entreißen. Es kam zu einer kleinen Rangelei. Am Ende konnte das Duo jedoch unerkannt mitsamt seiner Beute flüchten. Die von der Mitarbeiterin alarmierte Polizei konnte im Umfeld des Tatortes keinen der beiden verdächtigen Männer mehr finden.