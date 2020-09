Café-Eröffnung in Schwalmtal-Waldniel : Blick ins neue Café „Ferne Welten“

Franziska Zöhren erwartet am Samstag die ersten Gäste. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Konditormeisterin Franziska Zöhren (23) hat das Café an der Marktstraße 4a neu eingerichtet. Was sie für das Eröffnungswochenende am 12. und 13. September plant.

Vor der jungen Konditormeisterin Franziska Zöhren liegt ein aufregendes Wochenende: Am Samstag, 12. September, um 12 Uhr, öffnet sie das Café „Ferne Welten“ an der Marktstraße im Herzen von Waldniel.

Hinter der 23-Jährigen aus Schwalmtal-Hehler und zahlreichen Helfern liegen ereignisreiche Tage: Franziska Zöhren hat den Gasträumen ihren eigenen Stempel aufgedrückt: hellbeige Wände, Holztische, neu bezogene Stühle mit auffälligen Akzenten an den Beinen, moderne Lampen aus schwarzem Draht, historische Schwarz-Weiß-Fotos und viele bequeme Sessel sorgen für Atmosphäre. Neben den beiden Gasträumen im vorderen Bereich gibt es außerdem noch Plätze im Innenhof und nochmals rund 30 Plätze in einem hinteren Raum. „In meinem Café sollen sich die Menschen wohlfühlen“, sagt Zöhren. Dazu laden etwa Sessel aus Großmutters Zeiten ein.

Ein Blick in den neu gestalteten Gast-raum. Foto: Daniela Buschkamp

Das Café an der Marktstraße 4a führte zuvor Franziska Mai, vor ihr waren Günter und Inge Claßen dort jahrelang Gastgeber.

Einige der Sessel standen bisher in Großmutters guter Stube. Foto: Daniela Buschkamp

Aus der Backstube weht am Freitag bereits ein köstlicher Duft. Dort hat Franziska Zöhren schon viele Stunde verbracht, um alles für das Eröffnungswochenende vorzubereiten. Für diese zwei Tage plant die Konditormeisterin ein breites Sortiment an Kuchen, Torten und Pralinen. Damit jeder ihr süßes Backwerk probieren kann, verkauft sie ihre Kuchen auch stückweise zum Mitnehmen. Denn wegen den Regeln der Corona-Schutzverordnung kann sie nicht jeden möglichen Platz im Café besetzen.

In der Eröffnungswoche wird es im Café „Ferne Welten“ noch nicht das vollständig geplante Repertoire geben, sondern zunächst Torten, Kuchen und Pralinen, dann auch Macarons und weitere Schokoladenprodukte. Auch ein Frühstücksangebot ist geplant.