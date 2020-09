Auf Firmengelände : Lkw-Tank beschädigt – Diesel läuft aus

Die Feuerwehr pumpte Diesel aus dem beschädigten Lkw-Tank und streute den Boden ab. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld Bei Verladearbeiten auf einem Betriebsgelände an der Hitdorfer Straße ist nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am Montagnachmittag an einem Lastwagen der Tank beschädigt worden.

Weil größere Mengen Diesel aus dem Tank flossen, rückte die Feuerwehr aus. Die Wehrleute streuten den verunreinigten Boden mit Bindemittel großflächig ab und verschlossen den Tank notdürftig. Einen Teil des Kraftstoffs pumpten sie in einen Spezialbehälter um.

