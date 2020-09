Brände Berliner Viertel : Wieder zündeln Kinder im Berliner Viertel

Die Feuerwehr löscht eine Hecke im Berliner Viertel. Foto: Patrick Schüller

Monheim (og) Erneut ist die Feuerwehr am Montag gegen 17.15 Uhr ins Berliner Viertel an die Brandenburger Allee ausgerückt. Der Brand, so teilt die Polizei mit, sei vermutlich von Kindern verursacht worden. Gelöscht wurde eine Hecke.

