Stadtplanung in Monheim : Neue Pläne regeln Bebauung um Marienburg

Stadtplanung in Monheim

Monheim Schon länger sorgt die Situation rund um die Marienburg für Unmut bei den Anwohnern. Jetzt stellt die Stadt einen überarbeiteten Plan vor.

Nach und nach betreten die Bürger am Donnerstagabend den Ratssaal im Rathaus. Sie kommen in kleinen Grüppchen, viele mit Familie. Knapp 25 Anwohner aus dem Gebiet rund um die Marienburg sind vor Ort. Sie treffen auf ihre Nachbarn, grüßen sich, warten gemeinsam auf die Präsentation der Stadtplanung. Und fragen sich: Welche Auswirkungen hat die Planung jetzt auf mein Grundstück?

Offizieller Beginn der Bürgerversammlung ist um 18 Uhr. Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist bei Bebauungs- und Flächenplanänderungen dieser Art rechtlich vorgeschrieben. Bereits eine halbe Stunde vorab ist die neue Konzeption einsehbar. Neugierige Blicke schauen sich den Bebauungsplan an, der an der Wand im Ratssaal hängt. Zunächst herrscht vor allem eins: Verwirrung. Wie dürfe man den Plan denn jetzt verstehen? Aus welcher Richtung betrachte ich hier gerade die Marienburg? Und was bedeuten die vielen farbigen Markierungen und Linien auf der Karte? Einige verziehen die Gesichter, wirken genervt. Die Stadt steht Rede und Antwort, setzt sich mit den teils drängenden Fragen auseinander.