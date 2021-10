Gleis-Ausbau in Langenfeld : Helikopter hilft beim RRX-Ausbau

Auf der Strecke Dortmund-Hamm hat die Bahn per Helikopter bereits Oberleitungsmasten ausgetauscht. Foto: dpa/Bernd Thissen

Langenfeld Die Unterführung an der Katzberg-/Bahnhofstraße wird für sechs Wochen gesperrt. Der Tunnel muss für das zusätzliche Gleis verlängert werden.

Im Rahmen des Streckenausbaus für den Rhein-Ruhr-Express sperrt die Deutsche Bahn AG ab Anfang nächster Woche zum einen die Unterführung zwischen Katzbergstraße und Bahnhofstraße, zum anderen wird ein Helikopter bei der Installation der neuen Signalanlage helfen.

Weil zukünftig vier statt heute drei Gleise unterquert werden müssen, wird der Tunnel im Zuge des RRX-Ausbaus verlängert. Auch die Treppenanlage bekommt nach Aussage der Bahn einen neuen Platz. Nach den Vorarbeiten sollen ab Montag, 18. Oktober, die Hauptmaßnahmen beginnen. In dieser Zeit wird der alte Tunnelzugang abgebrochen und anschließend wird ein neues Tunnelbauwerk inklusive aller Anschlüsse gebaut.

„Für die Restarbeiten wird es einen Schutztunnel geben, so dass die Unterführung am 29. November 2021 wieder geöffnet werden kann“, so die Info der Deutschen Bahn, die in diesen Tagen an die Anwohner rund um die Unterführung verteilt wird.

Als Ausweichempfehlung für den Fußgänger- und Radverkehr wird die Unterführung am S-Bahn-Haltepunkt Langenfeld genannt. Umleitungen werden ausgeschildert. Die Bahn kündigt zudem „Promotoren“ an, die vor Ort über die Sperrung informieren. Ein Transparent weist seit Donnerstag auf die Sperrung hin. Die Arbeiten an der Unterführung finden tagsüber statt.

Voraussichtlich ab Dienstag, 19. Oktober, kommt – je nach Wetterlage – ein Helikopter zum Einsatz. Dieser soll beim Transport und beim Aufrichten der Masten für die neue Signalanlage helfen. „Das spart enorm viel Zeit“, sagt ein Bahnsprecher. Der Helikopter wird zwischen dem Lagerplatz der Masten und den künftigen Standorte hin- und herfliegen. „Es geht um einige dutzend Masten“, so der Bahnsprecher. Die Fundamente seien vorbereitet. Der Helikopter werde darüber fliegen und die Masten in ihrer Position halten. Die Arbeiter am Boden werden diese dann an den jeweiligen Standorten befestigen.

Die Helikopterarbeiten werden voraussichtlich zwei Tage andauern, sagt der Bahnsprecher. Am ersten Tag müssten noch Testflüge absolviert werden.