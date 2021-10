Pfarrzentrum Dionysius Baumberg : Pfarrzentrum Dionysius erst im Dezember fertig

Monheim Eigentlich sollte das neue Pfarrzentrum an St. Dionysius in Baumerg schon im Sommer fertig werden. Dann hat die Gemeinde den Herbst angepeilt. Jetzt wird es wohl Dezember, teilt der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands Bernd Wehner mit.

(og) Ein wesentlicher Grund für die Verzögerung des Neubaus sei, dass aufgrund der ersten Ausschreibungen der Gewerke Rohbau, Dach, Klinker, Heizung-Sanitär und Aufzug keine Angebote eingegangen waren. „Die in Frage kommenden Firmen waren offenbar auftragsmäßig so ausgelastet, dass sich kein Unternehmen gemeldet hatte“, so auch Hans-Dieter Wuttke, im Kirchenvorstand für Gebäude zuständig. Erst aufgrund einer erneuten Ausschreibung im August 2019 konnten Firmen gefunden werden. Darin wurden einige Gewerke, die bisher als Paket zusammengefasst waren, aufgesplittet und einzeln ausgeschrieben.