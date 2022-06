Kommentar : Versprechen eingelöst

Monheim Neues Konzept der Triennale überzeugt das Publikum.

Festival-Intendant Rainer Michalke ist gelungen, was er versprochen hat, nämlich etwas für Monheim zu konzipieren, das es in der Form noch nicht gibt. Und das ist ihm mit dem Eröffnungskonzert geglückt. Der ehemaliger Leiter des Moerser Jazzfestivals hat für Monheim keine Neuauflage dieses Formats eingeführt, sondern ein anderes Konzept präsentiert. Dabei geholfen haben seine Kontakte in die internationale Musikwelt. Und die hat bei der Eröffnung Spaß am Neuen bewiesen, ebenso wie die lokalen Akteure, die Komponist Marcus Schmickler ins Konzept einbezogen hat. Die Besucher haben sich auf das ungewohnte Klangerlebnis eingelassen. Jetzt darf man gespannt sein, wie es weitergeht.