Von Langenfeld und Monheim lässt sich die Region gut mit dem Rad erkunden : ADFC lädt zu unterschiedlichen Radtouren in der Region ein

Ziele im Umland erkunden die Radler während der Touren, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) regelmäßig anbietet. Foto: Horst Viebahn

Langenfeld Gemütlich auf zwei Räder die Umgebung erkunden oder sportlich unterwegs sein: Die Tourenleiter des ADFC bieten für jeden Anspruch und jedes Rad etwas an.

Der ADFC bietet regelmäßig gemütliche und sportliche Touren in die nähere Umgebung an. Zu den Feierabend- und Ganztagstouren sind alle, die Spaß am Radeln haben, eingeladen mitzukommen.

Die beliebte Monheim-Baumberger Radtour startet immer mittwochs um 18.30 Uhr ab der Rosenapotheke in Baumberg. Ortskundige Tourenleiter fahren 30 bis 40 Kilometer gemütlich, ohne nennenswerte Steigungen auf befestigten Wegen zu sehenswerten Zielen rund um Monheim. Nach der Rückkehr ist eine Einkehr vorgesehen.

An jedem ersten Samstag im Monat fährt Resi Maaßen um 13 Uhr ab Langenfeld, Rathaus, eine rund 45 Kilometer lange Runde in die nähere Umgebung. Gefahren wird in gemütlichem Tempo von maximal 15 Kilometern pro Stunde. Eine Einkehr ist auch hier geplant.

Deutlich anspruchsvoller ist es am Sonntag, 3. Juli: Um 9 Uhr früh starten Dieter Giese und Gerd Hoffmann ab dem Langenfelder Rathaus zur Drei-Trassen-Tour. Von Langenfeld geht es in Opladen auf die Balkantrasse bis Remscheid-Lennep, weiter über Wuppertal zur Nordbahntrasse bis Vohwinkel, über Haan zur Korkenziehertrasse zurück nach Langenfeld. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 15 bis 18 Kilometer pro Stunde, die Tourlänge beträgt 95 Kilometer. Bei einer längeren Pause besteht die Möglichkeit sich zu stärken; gegen 17 Uhr ist die Rückkehr nach Langenfeld geplant.

Am Montag, 4. Juli, lädt der ADFC im SGL-Zentrum in Langenfeld auf der Langforter Straße 72 um 19.30 Uhr zum Radlertreff: (Nicht nur) Mitglieder des ADFC sind eingeladen, über aktuelle Themen, Planungen sowie über lokale Verkehrspolitik zu debattieren.

Die Critical Mass startet wieder am Freitag, 8. Juli, um 18 Uhr ab der Mack-Steele vor der SSK in Langenfeld. Volker Heidkamp fährt mit 15 bis 20 Radlern über die Hauptstraßen, um auf Missstände bei der Verkehrsführung von Radwegen hinzuweisen und um mit Gleichgesinnten mit Spaß und Freude gemeinsam in einer Großgruppe mit dem Rad durch die Stadt zu fahren.

Am Samstag, 9. Juli, lädt der ADFC alle sportlich ambitionierten Radler zu einer zügigen Tour: Hans Kaufmann startet sie um 13 Uhr ab dem Langenfelder Rathaus. Ungefähr 50 Kilometer werden in flotter Fahrweise zwischen 19 und 21 Kilometern pro Stunde bewältigt. Eine Getränkepause ist geplant.

Ein besonderes Highlight verspricht die Fahrt zur Burg Gleuel mit der Tourleiterin Resi Maaßen zu werden. Am Sonntag, 10. Juli, fährt sie morgens um 9 Uhr ab dem Langenfelder Rathaus über die Leverkusener Rheinbrücke und Frechen zur Burg Gleuel. Von dort weiter zum Otto-Maigler-See, einem Tagebaurestloch, nach Hürth. Über den Decksteiner Weiher, durch den Stadtwald, und vorbei am Mediapark, geht es durch Köln-Mülheim zurück nach Langenfeld. Rückkehr ist gegen 17 Uhr. Die 88 Kilometer werden in gemütlichem Tempo gefahren. Eine Einkehr ist vorgesehen. Eine Anmeldung bei der Tourenleitung unter 0176 57646300 erforderlich.

Sportlich zur Sache geht es dann wieder am Montag, 11. Juli, bei der Tour „Appgefahren“: Horst Viebahn fährt um 18.30 Uhr ab dem Monheimer Rathaus 30 bis 40 Kilometer auf befestigten Wegen in sehr flotten 20 bis 25 Kilometern pro Stunde. Nach der Rückkehr gibt es noch eine Einkehr in der Monheimer Altstadt.