Laufen- Elementare Voraussetzung für das Deutsche Sportabzeichen : Sportabzeichen: „Der Weg ist das Ziel“

Wolfgang John, Sportabzeichen-Obmann des Stadtsportverbandes Langenfeld, nimmt die Sportabzeichen ab. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Gelungene Sportförderung in den Grundschulen: Über 600 Schüler-Sportabzeichen in Langenfeld. im Coronaschuljahr 2020/2021. Bei den Senioren brachen die Teilnahmezahlen zusammen.

Von Martin Mönikes

„Ja, wo laufen Sie denn?“: Loriots Sketch spielt zwar auf der Trabrennbahn, aber in jedem Frühjahr kann man die Frage mit Blick auf Sportplätze, Wälder, Parks und das Rheinufer mühelos beantworten. Laufen ist Volkssport, vermutlich, weil es fast überall ausgeübt werden kann und keine (teuren) Gerätschaften erfordert.

Um das Deutsche Sportabzeichen zu erlangen, sind Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer unter Beweis zu stellen. „Der Schwerpunkt liegt beim Laufen, denn der Sprint erfordert Schnelligkeit, der Dauerlauf beweist Ausdauer“, bestätigt Kalle Bruser, Vorsitzender des Langenfelder Stadtsportverbandes und früher selbst aktiver Leichtathlet. Dem Sportverband obliegt die Organisation der jährlichen Sportabzeichen -Abnahme. Im Mai geht es in Langenfeld am Jahnplatz wieder los, die Interessenten treffen sich, viele sogar regelmäßig am Montag.

„Der Weg ist das Ziel“ bestätigt Bruser. Die nach Lebensalter und Geschlecht gestaffelten Zielvorgaben sind meist nicht auf Anhieb zu erreichen. Also wird sich allwöchentlich in netter Gesellschaft und frischer Luft getroffen, um gemeinsam Sport zu machen. „85 Prozent schaffen letztlich die läuferischen Vorgaben“, weiß Wolfgang John, der seit mehr als zehn Jahren als Sportabzeichen-Obmann die Prüfungen abnimmt, unterstützt von seiner Ehefrau Marion.

„Wer sich zu sehr quält, für den gibt es auch eine Walking-Alternative, oder bei lebensälteren Aspiranten reicht ein 30 Meter-Sprint“, so John, der die familiäre Atmosphäre der Trainingsgruppe hervorhebt. Volleyballer John selbst erwarb schon bei der Bundeswehr das erste Abzeichen, im Vorjahr schaffte er die 45. Wiederholung. Auch SGL-Urgestein Bruser begann schon früh mit Sport, Ende der 50er Jahre war er ein erfolgreicher Langläufer, bevorzugt im Gelände.

Eine Erfolgsgeschichte sind die Schülersportabzeichen. Während sich bei den Erwachsenen, vermutlich als Folge der zweijährigen Coronaeinschränkungen, die früheren Teilnehmerzahlen auf rund 60 Sportler reduzierten, schafften in den Jahren 2020/2021 an vier Langenfelder Grundschulen 632 Kinder ihr Schüler-Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Der kleine Anreiz des Stadtsportverbandes, eine Prämie von zwei Euro je Sportabzeichen, ermöglicht den Schulen die zusätzliche Beschaffung von Sportutensilien. Bruser lobt die Hilfe des Sportamtes, „die erledigen die Verwaltungsarbeit.“ Er hofft, die Zahl der jungen Teilnehmer weiter steigern zu können.

Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Aus jeder dieser Disziplingruppen muss eine Übung erfolgreich abgeschlossen werden (Leistungsstufe Bronze). Der Nachweis der Schwimmfertigkeit ist notwendige Voraussetzung für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens. Die Palette der Sportarten, in denen die Prüfungen abgelegt werden können, umfasst Leichtathletik, Schwimmen, Gerätturnen und Radfahren.