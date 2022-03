Einschränkungen für Autofahrer : Autobahn GmbH baut auf der A59

Monheim Die Leitplanken sind bis zu 40 Jahre alt und halten nur noch 80 Stundenkilometern stand. Wann mit den Bauarbeiten begonnen werde, stet noch nicht fest. Der Austausch der Systeme dauere, so die Erfahrung, rund vier Monate.

„Ich kann den Unmut und das Unverständnis der Autofahrer verstehen“, sagt Sebastian Bauer, Sprecher der Autobahn GmbH Rheinland. Aber der Begriff Straßenschäden umfasse viel mehr als nur den Straßenbelag selbst. Grund der Geschwindigkeitsbegrenzungen seien die Leitplanken - im Straßenbau „Fahrzeugrückhaltesysteme“ genannt. „In dem Bereich von Kilometer 18,7 und 12,1 sind sie teilweise mehr als 40 Jahre alt. Die Verkehrsunfallkommission, die sich mit der Sicherheit auf allen Straßen befasst, hat geraten, das Tempo auf 80 Stundenkilometer zu reduzieren. „Die derzeitigen Fahrzeugrückhaltesysteme halten höheren Geschwindigkeiten nicht mehr stand“, erklärt Bauer. Bei Unfällen bestünde die Gefahr, dass Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn durchbrechen könnten. Noch in diesem Jahr sollen die alten Schutzplanken deswegen gegen höherwertige im Mittelstreifen und an den Seitenstreifen ersetzt werden, kündigt Bauer an. Die dafür nötigen Gelder seien bereits in den Etat eingestellt. Die Ausschreibung erfolge, so die Planungen, noch in der ersten Jahreshälfte 2022.