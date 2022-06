Langenfeld/Monheim Führerscheintausch für die Jahrgänge 1959 bis 1963 steht an : „Lappen“ in EU-Kartenführerschein tauschen

Langenfeld/Monheim Jetzt sind die Jahrgänge 1959 bis 1963 dran. Die RP bittet alle betroffenen Leser, das alte Bild im grauen Schein zu fotografieren und ein paar schriftliche Erinnerungen gleich mitzusenden.

Für den Pflichtumtausch bietet die Führerscheinstelle den Service einer Online-Beantragung an, der den Betroffenen einen Urlaubstag, eine persönliche Vorsprache und damit verbundene Wartezeiten vor Ort erspart. Antragstellung und Bezahlung können im Online-Verfahren in nur wenigen Minuten erledigt werden. Der neue Führerschein wird von der Bundesdruckerei direkt nach Hause geschickt. Das gelte auch für den Internationalen Führerschein. Die Anträge können auch persönlich in den Bürgerbüros in Langenfeld und Monheim nach Terminvereinbarung in der Führerscheinstelle gestellt werden. Benötigt werden der Personalausweis, der aktuelle Führerschein und ein biometrisches Lichtbild. Inhaber von Kartenführerscheinen sind von diesen Fristen noch nicht betroffen.