Langenfeld: Neues Wohn- und Geschäftshaus mit 16 Eigentumswohnungen in Richrath

langenfeld Auf dem Eckgrundstück Kaiser-/Klosterstraße entsteht Mehrfamilienhaus mit 16 Eigentumswohnungen und Gewerbe.

Die Lage am Rande des Richrather Ortszentrums und in fußläufiger Entfernung zum Krankenhaus St. Martinus ist gut. Dennoch war das Eckgrundstück Kloster-/Kaiserstraße nach den Worten des städtischen Chefplaners Ulrich Beul lange Zeit „mindergenutzt“. Aus städtebaulicher Sicht sei er froh, dass sich dort nun erkennbar etwas tut. Das geplante große Mehrfamilienhaus mit Gewerbeflächen im Erdgeschoss sei ganz in seinem Sinne. „Dieses Projekt steht dem Stadtteilzentrum Richrath gut zu Gesicht.“