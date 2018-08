Digitalisierung im Klassenzimmer

Im „Digi Camp“ am Konrad-Adenauer-Gymnasium haben Pauline, Kim und Johanna (v. li.) mit ihren i-Pads einen Film gedreht und gleich die Software kennengelernt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Ein Projekt am Konrad-Adenauer-Gymnasium hat sich mit der Digitalisierung auseinandergesetzt.

Verbote von privaten Smartphones und Tablets im Unterricht – darauf greift man auch im Konrad-Adenauer-Gymnasium zurück. Zumindest in der Unter- und Mittelstufe soll das Verbot bestehen bleiben, „doch für die Oberstufe scheint es darauf hinauszulaufen, Bildschirmgeräte zukünftig zu erlauben“, erklärt Christian Hoppe, Lehrer am Konrad-Adenauer-Gymnasium: „Die Schulkonferenz möchte die strengen Regeln aufweichen.“ Sein Kollege Dr. Harald Schmidt-Ott fügt hinzu: „Gerätenutzung bloß zu verbieten bereitet uns ein ungutes Gefühl. Ein vernünftiger Umgang mit privaten Smartphones und Tablets ist möglich.“ Schmidt-Ott, Hoppe und weitere Lehrkräfte blicken der Entwicklung erwartungsvoll entgegen und möchten digitale Bildung fest im Hause verankern.

Damit dieser Umschwung reibungslos verläuft, gab es in der Schule drei Projekttage. Der Frage „Immer online – nie mehr allein?“ sind Schüler, Eltern und Lehrkräfte beim gleichnamigen Präventionsprojekt nachgegangen. Initiatoren und Organisatoren waren die Krankenkasse Barmer, der TÜV Rheinland und die BG3000, ein Social Impact Start-up, das digitale Projekte umsetzt – so auch für die Schüler des Konrad-Adenauer-Gymnasiums. Drei Tage lang standen für rund 50 Jugendliche der 11. Klassen besondere Fächer auf dem Stundenplan. Workshops wie „Prezi: Powerpoint war gestern“, „iPads & Co“ oder „Journalismus im digitalen Zeitalter“ brachten eine willkommene Abwechslung vom Unterrichtsalltag. Alle Kurse hatten einen roten Faden: den verantwortungsvoller Umgang mit den sozialen Medien zu vermitteln. „Digitaler Stress“ – so lautete ein wichtiges Schlagwort. Begleitet wurden die drei Projekttage von Veronika Stumpf und Tobias Bönemann, die beide als Berater bei BG3000 tätig sind.