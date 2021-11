Politische Rückendeckung für Verwaltung : Stadt wehrt sich gegen Glücksspiel

Spielautomaten sind in Langenfeld nicht gern gesehen. Foto: dpa/Jan Woitas

Stadtverwaltung und Politik in Langenfeld sprechen sich weiter gegen das Glücksspiel aus. Die Mitglieder des Ausschusses für Soziales und Ordnung empfahlen, Konzessionen für Sportwettbüros und Spielhallen wo immer es rechtlich möglich ist, zu verhindern. Zusätzlich erhält die Verwaltung politische Rückendeckung, alle Rechtswege und – mittel auszuschöpfen. Marion Prell, Dezernentin für Soziales und Ordnung, bedauerte, dass der neue Glücksspielstaatsvertrag die Versuche, Glücksspiel einzuschränken, erschwere. Wettbüros und Spielhallen führten zu einer Verschlechterung des soziokulturellen Umfeldes. Mit Blick auf die Sicherung der zentralen Versorgungsbereiche als Standorte für von Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie“ genehmige die Stadt Glücksspieleinrichtungen nur sehr eingeschränkt. Besonders schützenswert seien Areale mit sozialen und kulturellen Einrichtungen, Kita und Schulen sowie schützenswerte Stadt- und Ortsbilder. „Aus städtebaulicher Sicht kommt es regelmäßig zu Funktionsverlusten und ‚Trading-Down-Prozessen’ in Nahversorgungszentren“, so die Dezernentin.