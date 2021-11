10.000 Euro Spende : Lions aus Langenfeld unterstützen das Friedensdorf

Langenfeld Die finanzielle Unterstützung des Friedensdorfs in Oberhausen ist den Langenfelder Lions seit Jahrzehnten ein Herzensanliegen. Jetzt konnte wieder ein Scheck überreicht werden.

In diesem Jahr ließen die Corona-Regeln auf dem Golfplatz Leverkusen fast wieder eine normale Veranstaltung zu. Der an dem Tag durch Startgelder, Verkäufe von Tombolalosen und Spenden erwirtschaftete Betrag wurde vom Herren-Lionsclub aufgerundet, so dass beim Besuch in Oberhausen am 19. Oktober 10.000 Euro an den Leiter des Friedensdorfes, Wolfgang Mertens, übergeben werden konnte. Insgesamt summieren sich die Langenfelder-Lions-Spenden für das Dorf auf inzwischen mehr als 200.000 Euro.