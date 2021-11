Corona-Lage am Freitag : 154 neue Corona-Fälle im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann Die Fallzahlen steigen auch am Freitag im Kreis Mettmann weiter an: Aktuell meldet das Gesundheitsamt 1643 Infizierte. Die Inzidenz steigt ebenfalls. Unser Überblick über die Corona-Zahlen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag 1643 Infizierte erfasst, 90 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 225 (+21; 25 neu erkrankt), in Haan 81 (-3; 8 neu), in Heiligenhaus 89 (+2; 9 neu), in Hilden 159 (+4; 11 neu), in Langenfeld 186 (+12; 11 neu), in Mettmann 97 (+5; 6 neu), in Monheim 167 (+15; 13 neu), in Ratingen 349 (+27; 36 neu), in Velbert 248 (+5; 30 neu) und in Wülfrath 42 (+2; 5 neu). Insgesamt meldet das Gesundheitsamt 154 neue Corona-Fälle. Differenzen können dadurch zustande kommen, dass Fälle sind nachträglich Städten zugeordnet werden und nicht als Neuinfektion gelten.