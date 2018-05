Monheim : Gerüst-Einsturz: Experten ermitteln jetzt auf Baustelle

Monheim Wie konnte es passieren, dass die Bretter und Verstrebungen des Baugerüstes auf der Baustelle für die neue Monheimer Feuerwache in sich zusammenbrechen? Damit beschäftigten sich am ersten Werkstag nach dem Zwischenfall Experten. Michael Lobe, Bauaufsicht und Gebäudemanagement Stadt Monheim, sagt, dafür zuständig sei jetzt die Berufgenossenschaft: "So ist es üblich bei Unfällen auf der Baustelle."

Das Gestell auf dem Gelände an der Paul-Lincke-Straße war Freitagnachmittag eingestürzt. Laut Feuerwehr konnten sich zwei Bauarbeiter in Sicherheit bringen. Sie hatten im Abschnitt die Betondecke gegossen. Feuerwehrchef Hartmut Baur sagt: "Die Baustelle ist in diesem Bereich derzeit stillgelegt."

Die neue Feuer- und Rettungswache soll im Sommer 2020 fertig sein; Baustart war im Herbst. Bisher war alles im Zeitplan, heißt es.

(bine)