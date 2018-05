Langenfeld/Monheim : Museen werben an diesem Sonntag um Besucher

Geboten werden am Sonntag Rundfahrten in der nachgebauten Postkutsche aus der Remise des Freiherr-vom-Stein-Hauses. Foto: Stadt Langenfeld

Langenfeld/Monheim Das Langenfelder Freiherr-vom-Stein-Haus und Haus Bürgel in Monheim bieten besondere Aktionen am Museumstag.

Unter dem Motto "Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher" steht am 13. Mai der Internationale Museumstag. Hierzu bieten das Langenfelder Freiherr-vom-Stein-Haus und das Monheimer Haus Bürgel an diesem Sonntag besondere Aktionen an.

Langenfelder Freiherr-vom-Stein-Haus (Hauptstraße 83) Nach Angaben von Stadtmuseumschefin Dr. Hella-Sabrina Lange beginnt der Aktionstag um 11 Uhr. Instrumentalisten der städtischen Musikschule geben ein Konzert mit Werken für Viola und Klavier. "In einer offenen Museumswerkstatt dürfen sich zwischen 11 und 17 Uhr Interessierte aller Altersgruppen im Linolschnitt erproben", so Museumssprecherin Eva Struckmeier. Kostenbeitrag für das Material: 2 Euro. Gratis seien Führungen durch die aktuelle Ausstellung "Ernst Fuchs. Die Wiener Schule des Phantastischen Realismus" ab 12 und ab 14 Uhr sowie durch die stadtgeschichtliche Dauerausstellung ab 16 Uhr. Um 13 Uhr fällt nach Langes Angaben der Startschuss für die Selfie-Aktion anlässlich des 70. Stadtgeburtstags. Schon ab 11 Uhr präsentiert der Förderverein Stadtmuseum das Vereinsleben rund ums Freiherr-vom-Stein-Haus. Angekündigt sind Fahrten mit der Postkutsche, ein Kinderkarussell, Speisen und Getränke. Die Initiative "Für Bürger - mit Bürgern" öffnet ihr Café. Im Saal laufen ab 13 Uhr ohne Unterbrechung gratis Langenfeld-Filme des Lydton-Video-Clubs unter dem Motto "In Bild und Ton - 70 Jahre Stadt Langenfeld". Ein Höhepunkt ist laut Struckmeier der 1980 gedrehte Film "Schaufenster Langenfeld" mit 50 Langenfelder Geschäften, die es heute größtenteils nicht mehr gibt. Filme von der Eröffnung des Freizeitparkes bis zum Großbrand 1966 an der Hauptstraße, Um- und Neubauten in der Innenstadt und vieles mehr wecken Erinnerungen. "Verzällchentouren" unternimmt am Sonntag Manfred Stuckmann vom Freiherr-vom-Stein-Haus zum Schalenschneider-Kotten, wo sich weitere Führungen anschließen.

Haus Bürgel Monheim (Urdenbacher Weg) Alle Besucher können an diesem Sonntag (10 bis 18 Uhr) zum ermäßigten Eintritt von 1,50 Euro ins Römische Museum. Von 13 bis 17 Uhr wird im Römischen Backofen gebacken. Römer der Classis Augusta Germanica werden Mehl in historischen Rundmühlen mahlen für frisch gebackene Brötchen mit römischem Kräuterkäse Moretum. Außerdem gibt es heiße Waffeln, Kaffee und Erfrischungsgetränke. Gratis sind Museumsführungen ab 13, 14 und 15 Uhr, Führungen durch den Nutzgarten ab 14 und 15 Uhr. Für Planwagenfahrten durch die Urdenbacher Kämpe ist keine Anmeldung erforderlich.

Weitere Museen Ohne zusätzliche Aktionen haben am Sonntag bei freiem Eintritt das Monheimer Deusserhaus (An d'r Kapell 2; 11-13 Uhr) und in Langenfeld die Wasserburg (Haus Graven 1; 14-17 Uhr) sowie der Kunstverein (Hauptstraße 135; 15-18 Uhr) geöffnet.

(mei)