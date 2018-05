Monheim: Harmonie singt am Vatertag Lieder auf jede Wetterlage

Harmonie singt am Vatertag Lieder auf jede Wetterlage

Monheim

Am Vatertag ist es mit dem vorgezogenen Sommer erst einmal vorbei, es wird regenerisch und kühler. Wen es also am Donnerstag nicht ins Grüne zieht, kann beim musikalischen Frühschoppen des Männergesangsvereins Harmonie auf dem Alten Markt vorbeischauen. Ab 11 Uhr werden die Sänger der "Harmonie" und befreundeter Männerchören Lieder vortragen, wobei sie inhaltlich für jedes Wetter gewappnet sind. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Gesangsverein "Harmonie" probt jeden Freitag, von 20 bis 21.30 Uhr im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus, Sperberstraße 2a. Der Chor freut sich auf neugierige Besucher.