Langenfeld: Freibad bleibt vorerst noch zu

Langenfeld Die Becken sind mit Wasser gefüllt, aber frühestens Mitte Mai ist Saisonstart.

Über der 25-Grad-Marke liegen die Temperaturen seit dem Wochenende - und das soll heute und morgen so bleiben. Wer Abkühlung im Freibad an der Langforter Straße sucht, steht dort vor verschlossenen Türen. Auch das wird vorerst so bleiben, obwohl die beiden großen Becken bereits mit Wasser gefüllt sind. "Wir werden das Freibad frühestens Mitte Mai öffnen", sagte gestern auf Anfrage Kristin Erven-Hoppe von der für den Bäderbetrieb verantwortlichen Sportgemeinschaft Langenfeld.