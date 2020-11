Bankenbilanz : Volksbank Krefeld bleibt auf Wachstumskurs

Krefeld Coronabedingt fand die Vertreterversammlung erstmal als Online-Konferenz statt. Das Gesamtkundenvolumen 2019 wuchs noch einmal deutlich um 252 Millionen Euro oder 5,9 Prozent auf einen Höchstwert von 4,506 Milliarden Euro.

Corona fordert einmal mehr seinen Tribut: Erstmalig in der 129-jährigen Geschichte der Volksbank Krefeld eG hat die Vertreterversammlung nicht als Präsenzveranstaltung stattgefunden. Die 179 Vertreter konnten der Versammlung online folgen und über die relevanten Tagesordnungspunkte auch online abstimmen. „Ich hätte Sie selbstverständlich lieber persönlich begrüßt“, so Michael Gehlen, Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Krefeld in seinem Grußwort, „nun zwingen mich aber die außergewöhnlichen Umstände, dies online zu tun“.

Erfreulicher als die Einschränkungen bei der Versammlung, auf der bislang immer ein hochkarätiger Festredner gesprochen hatte, war die Bilanz für 2019, die die Bank vorlegen konnte. Der Vorstand berichtete von Wachstum in fast allen Bereichen. Bei Anlagen und Krediten gab es demnach wesentliche Zuwächse. Dieses Wachstum in den Kerngeschäftsfeldern führte zu einem Bilanzsummenwachstum von 84 Millionen Euro, was einem Plus von 4,3 Prozent auf 1,981 Milliarden Euro entspricht. Die Kundeneinlagen sind um 78 Millionen Euro oder 5,1 Prozent gestiegen, die Gesamtkundeneinlagen (die insgesamt verwalteten Vermögenswerte der Kunden) legten um 174 Millionen Euro oder 7,1 Prozent auf 2,620 Milliarden Euro zu. Im Kerngeschäftsfeld der Kreditvergabe an Privatkunden und den heimischen Mittelstand konnte die Volksbank trotz sich leicht eintrübender konjunktureller Rahmenbedingungen das Wachstum der vergangenen Jahre eindrucksvoll fortschreiben. Mit einem Zuwachs von 50 Millionen Euro oder 4,2 Prozent bei den Kundenforderungen und einer Steigerung um 78 Millionen Euro oder 4,3 Prozent auf 1,886 Milliarden Euro beim Gesamtkreditvolumen konnte die Volksbank das Ergebnis des Vorjahres nochmal verbessern.