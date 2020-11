Denkmalschutz : Folie zeigt neue Farben der Herberz-Häuser in Uerdingen

Bald abgeschlossen: die Sanierung der Herberzhäuser in Uerdingen. Eine Folie gibt einen Eindruck, wie die Gebäude aussehen werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Es ist verblüffend: Eine Riesen-Folie zeigt, wie sich die Herberz-Häuser in Uerdingen am Marktplatz bald präsentieren: heller, schöner, viel näher am Original-Zustand. Uerdingen ist bald um eine Attraktion reicher.

Die Sanierung der Herberzhäuser am Uerdinger Marktplatz ist einen Riesenschritt vorangekommen: Stadt, Denkmalamt und der Eigentümer des Mittleren der drei Häuser haben sich auf eine Farbgestaltung der Fassade geeinigt, die sich deutlich von der alten Farbgebung unterscheidet. Das neue Farbkonzept, das unter fachlicher Federführung des Krefelder Denkmalschutz-Amtes entwickelt wurde, sei näher am ursprünglichen Zustand des Hauses, berichtet Uerdingens alter und neuer Bezirksvorsteher Jürgen Hengst auf Anfrage. Wie die drei Häuser aussehen werden, ist nun auf einer Mesh-Folie zu sehen (von englisch mesh, Gitternetz), die jetzt vor den Häusern angebracht wurde. Die Sanierung der kostbaren historischen Gebäude habe länger gedauert als geplant, weil sich die Abstimmung zwischen Stadt und privatem Eigentümer und die Finanzierung aus mehreren Töpfen als kompliziert erwiesen habe, so Hengst. Die Sanierung soll im ersten Quartal 2021 abgeschlossen sein.