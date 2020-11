Antrag für Ratssitzung : 25 Prozent Zuschuss für Hamminkelner Gutscheinsystem

Hamminkeln Die CDU-Fraktion begrüßt die Einführung der Hamminkelner Einkaufsgutscheine und schlägt Optimierungen für Verbraucher und Handel vor: „Volumen erhöhen, Händler entlasten und die Abgabe bündeln.“

In der Ratssitzung am Donnerstag wird auch über die Einführung eines Hamminkelner Gutscheinsystems zur Förderung von Handel und Wirtschaft entschieden. Zwei konkurrierende Anträge von CDU und SPD zusammen mit den Grünen liegen dem Rat vor. Jetzt bessert die CDU ihren Antrag nach. Mit neuen konkreten Vorschlägen hat die Ratsfraktion einen sogenannten Änderungsantrag gestellt. Der zielt auf mehrere Punkte des Systems ab, so soll der Zuschussbetrag der Stadt auf 200.000 Euro verdoppelt werden und sich die teilnehmenden Betriebe mit insgesamt 50.000 Euro beteiligen. Beim Kauf eines Gutscheins würde so der Hamminkelner Bürger 25 Prozent Zuschuss beim Einkauf in teilnehmenden Betrieben in den Ortsteilen erhalten.