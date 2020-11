Kommunalpolitik : Jürgen Hengst als Uerdinger Bezirksvorsteher wiedergewählt

Krefeld-Uerdingen SPD, CDU, Grüne und FDP brachten in der Bezirksvertretung den Vorschlag ein, Jürgen Hengst (SPD) erneut zum Bezirksvorsteher zu wählen.

Als er für die zurückliegende Wahlperiode erstmals gewählt wurde, war der 1950 in Hannover geborene Jürgen Hengst der erste nicht aus Uerdingen stammende Bezirksvorsteher. Seit 1981 lebt er in Uerdingen. In dieser Zeit hatte er reichlich Gelegenheit, sich in seiner neuen Heimat einzurichten. Dazu verhalfen ihm nicht zuletzt auch seine politischen Kontakte. Er sei ein Alt-68er. „1971 bin ich als überzeugter Willy-Brandt-Wähler in die SPD eingetreten.“ Nun, mit 70 Jahren, schaut der SPD-Politiker mit wachem Blick auf die Veränderungen im politischen Geschehen. „Meine Motivation ist mitzuhelfen, dass sich die Dinge zum Guten entwickeln. Bei vielen Politikern meiner Generation registriere ich, dass auch sie ihre Überzeugungen an dieser Zielsetzung ausrichten“, sagt er im Gespräch. In seiner Doppelfunktion als Krefelder Ratspolitiker und Uerdinger Bezirksvorsteher sieht Hengst einen Vorteil für das Einbringen von Uerdinger Belangen, denn im Krefelder Rat sei die Meinungsbildung stärker parteipolitisch gebunden.