Krefelderin verursacht Unfall in Willich : Fahrerin rutscht von Bremspedal und fährt Kind an

Eine Neunjährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Krefeld (jeku) Eine Rentnerin aus Krefeld verursachte am Mittwoch einen Verkehrsunfall, bei dem ein Mädchen verletzt wurde. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Unfall ereignete sich demnach um 12.30 Uhr in der Nachbarstadt Willich in einem Kreisverkehr der Parkstraße und St. Töniser Straße.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr bremste die 81-jährige Autofahrerin aus Krefeld laut Polizei ihr Fahrzeug, um ein neunjähirges Mädchen aus Willich, die mit ihrem Rad auf dem Fahrradstreifen unterwegs war, vorbeizulassen. Die Autofahrerin rutschte jedoch vom Bremspedal ihres Automatikfahrzeugs ab.