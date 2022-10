Sparte Tanz am Theater Krefeld/Mönchengladbach : Ballettfreunde stellen sich neu auf

Sparte Tanz am Theater Krefeld/Mönchengladbach

Krefeld Der Förderverein für die Compagnie des Theaters Krefeld und Mönchengladbach will der Sparte Tanz ein starkes Gesicht geben. Dafür sind neue Mitglieder willkommen.

(ped) Sie sind kreatiive Förderer der Ballettcompagnie am Theater Krefeld und Mönchengladbach. Allein die alljährliche Herausgabe eines Ballettkalenders hat ihnen zahlreiche treue Fans eingebracht. Mit zweijähriger, pandemiebedingter Verspätung fand jetzt die Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Ballett und Tanz e.V. statt. Der Verein unterstützt das Ballettensemble des Theaters Krefeld und Mönchengladbach. Die rege Mitgliederbeteiligung zeigte, dass diese sich nach einer so langen Zeit auf einen persönlichen Austausch freuten. Glücklicherweise hatte der Verein kurz vor der Pandemie die Webseite erneuert und einen Newsletter ins Leben gerufen, so dass man die Mitglieder während der schweren Zeit mit Informationen rund um das Ballettensemble versorgen konnte.