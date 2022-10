Verkehrsunfall auf Schwelmer Gebiet : Zwei Radevormwalderinnen kollidieren in einer Kurve

Schwelm/Radevormwald In der Nähe von Beyenburg, aber auf Schwelmer Boden, stießen die Fahrzeuge einer 56-Jährigen und einer 69-Jährigen zusammen. Eine der beiden Frauen wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises am mitteilt, war eine 56-jährige Raderin am Mittwochmorgen gegen 7.25 Uhr auf der Wupperstraße in Fahrtrichtung Beyenburg unterwegs. In einem Kurvenbereich geriet die Fahrerin mit ihrem Suzuki aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Opel einer 69-jährigen Frau, die ebenfalls aus Radevornwald stammt.