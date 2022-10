Verkehrsunfall in Kleve : Ersthelfer kümmern sich um verletzte Radfahrerin, bis Rettungswagen eintrifft

Kleve Eine Radfahrerin ist bei einer Kollision mit einem Pkw auf der Keekener Straße schwer verletzt worden. Ersthelfer kümmerten sich um die verletzte 60-Jährige.

Bei einem Verkehrsunfall in Rindern ist am Montag eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Autofahrer gegen 8 Uhr mit seinem Opel Astra die Straße Zur Alten Mühle. Als er die Keekener Straße überqueren wollte, um in der gegenüberliegenden Serntstraße weiterzufahren, kam es zum Zusammenstoß mit der 60-Jährigen aus Kleve, die den Radweg an der Keekener Straße in Richtung Landwehr befuhr. Nach ersten Erkenntnissen versuchte die Frau noch, die Kollision zu verhindern, stieß aber gegen die Fahrerseite des Wagens. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Ersthelfer kümmerten sich um sie, bis der Rettungswagen eintraf und die Frau in ein Krankenhaus brachte.