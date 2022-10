Kommentar : Peinlich für die Stadt

Krefeld Die Nachbesserung bei der Zahl der Baumfällungen für den Bau des Surfparks, die die Stadt nun hat vornehmen müssen, ist für die Surfparkgegner ein Punktsieg im Kampf um die öffentliche Meinung.

Bekanntlich bezweifeln Naturschutzverbände und Fridays for Future unermüdlich die Solidität des gesamten Bebauungsplanverfahrens, reden von Formfehlern oder unzureichender Berücksichtigung klimarechtlicher Vorgaben. Und sie treiben das Thema weiter, bezweifeln auch die neuen Zahlen. Misstrauen in das Handeln der Stadt zu säen ist aus Sicht der Surfpark-Gegner der Hauptertrag dieser Nachbesserung.

Vor diesem Hintergrund tritt das, worum es geht – die zu fällenden Bäume nämlich – fast in den Hintergrund. Immerhin kündigen Stadt und Surfpark-Investor an, mehr Bäume neu zu pflanzen, als gefällt werden. In der Bilanz hätte man nach einem möglichen Bau des Surfparks mehr Bäume als vorher. Ob das als Argument reicht, die Image-Schlacht um den Surfpark noch zu gewinnen, wird sich zeigen.