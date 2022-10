Seniorin als Opfer : Betrugsmasche: Lügengeschichte über Baby-Unfall

Krefeld Mit einer hanebüchenen Geschichte um ein verletztes Baby hat ein Betrüger versucht, eine Frau um ihr Erspartes zu bringen – wie oft in solchen Fällen setzte der Verbrecher auf den guten Willen seines Opfers.

Am Dienstag, 11. Oktober, gegen 16 Uhr wollte eine 87-jährige Krefelderin bei einer Bankfiliale an der Hülser Straße von ihrem Sparkonto eine vierstellige Summe Bargeld abholen. Die Seniorin erzählte der Bankmitarbeiterin, dass sie zuvor von der Polizei telefonisch kontaktiert worden sei. Ihre Tochter habe einen Autounfall verursacht, bei dem eine Radfahrerin und ihr Baby verletzt worden seien. Der Polizist habe sie am Telefon aufgefordert, eine Kaution zu zahlen, die ein Kurier zu einem späteren Zeitpunkt bei ihr zu Hause abholen werde. Die Bankmitarbeiterin erkannte die Betrugsmasche und verständigte umgehend die Polizei. Der Betrug konnte verhindert werden.