Krefeld beteiligt sich an Artenschutzprogramm : Wie sich der Zoo für die Thüringer Waldziege einsetzt

Krefeld beteiligt sich an Artenschutzprogramm

Eine der drei Waldziegen, die in Krefeld eine neue Heimat gefunden haben. Um ihren Artgenossen und anderen heimischen Nutztierrassen zu helfen, gibt es ein neues Programm. Foto: Zoo Krefeld

Krefeld Auch hierzulande sind Tiere vom Aussterben bedroht. Die Ziegen, die 2021 im Zoo eingezogen sind, gehören zu einer gefährdeten Rasse. Ein Koffer soll ihnen helfen.

Denn auch in Deutschland sind heimische Tierarten vom Aussterben bedroht, zum Beispiel das Deutsche Schwarzbunte Niederungsrind und eben auch die Thüringer Waldziege. Der Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) will gegensteuern und hat den VdZ-Nutztierkoffer entwickelt, der nun in insgesamt 50 Zoos und Tierparks zur Verfügung steht - auch im Krefelder Zoo.