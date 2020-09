Konzerte in Krefeld : Rocklegenden verschieben Kultkonzert ins nächste Jahr

Konzerte in Krefeld

Krefeld Wenn die Krefelder Jungstars aus den 60er und 70 Jahren im Goldenene Hirschen auftreten, dann kocht der Saal. Wegen der Coron-Pandemie wird das Konzert verschoben.

(ped) Es sind die Krefelder Legenden aus der Vergangenheit. Und ihr Kultstatus ist ungebrochen. Wenn in Hüls die Rocklegenden auftreten, dann ist der Saal des Goldenen Hirsches zum Bersten gefüllt. Wegen der hohen Sicherheits- und Hygienevorschriften haben die Musiker, die seit den 1960er/’70er Jahren ein Begriff sind, das für den 24. Oktober geplante Konzert nun endgültig abgesagt. „Die Organisatoren hielten es auch nicht für sinnvoll, hier nur um einige Wochen oder Monate zu verschieben, sondern planen nun das Festival für Samstag, 23. Oktober 2021, wieder im Saal „Goldener Hirsch“ in Hüls. Es sollen wieder viele Musiker aus den 60er und 70er Jahren, zum Teil in neuen Formationen, auftreten“, teilen die Rocklegenden mit.