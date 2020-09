Hockey : John McKee schießt CHTC zum Sieg

Der irische Nationalspieler legt mit seinen beiden Treffern den Grundsteig zum 3:1-Pflichtsieg gegen Nürnberg. Tags darauf sind die Krefelder gegen Spitzenreiter Uhlenhorst Mülheim allerdings chancenlos.

Dass die grüne Insel neben Rugby und Hurling auch jede Menge guter Hockeyspieler zu bieten hat, ist in Krefeld schon lange kein Geheimnis mehr. Am Wochenende fügte der irische Neuzugang John McKee dieser langen Geschichte eine weitere erfolgreiche Seite hinzu und sorgte mit seinem Doppelpack für den ersten Sieg nach dem Neustart. Zugleich sicherte der 23-Jährige damit auch seinem Trainer und Landsmann Ronan Gormley die ersten drei Punkte als Chefcoach. Dank John McKee besiegten die Krefelder den den Nürnberger HTC mit 3:1 (1:1), mussten sich jedoch tags darauf Uhlenhorst Mülheim mit 0:3 (0:2) geschlagen geben.

Der vom Banbridge Hockeyclub an die Vreed gewechselte Offensivspieler sorgte zu Beginn des zweiten Viertels für die nicht unverdiente Führung der Hausherren. Diese präsentierten sich trotz der Niederlage unter der Woche gegen Köln selbstbewusst und waren das tonangebende Team, woran auch der verletzungsbedingte Ausfall von Max van Laak nach nur sieben Minuten nichts änderte.

„Gegen Nürnberg haben wir ein must-win Match gewonnen und auch viele Dinge gut gemacht. Es war insgesamt ein straffes Programm mit drei Spielen in fünf Tagen, und das auch noch gegen mit die besten deutschen Teams: Köln und Mülheim. Jetzt müssen wir erst einmal regenerieren“, resümiert Coach Ronan Gormley.

Matchwinner John McKee war bereits früh im Fokus des irischen Hockeybundes und durchlief ab der U16 die Auswahlmannschaften. Mittlerweile hat er 46 Länderspiele bestritten und entscheidenden Anteil daran, dass die Nordwesteuropäer die Chance auf ein Qualifikationsspiel für die nun verlegten Olympischen Spiele gegen Kanada erhielten. Dieses verpasste er jedoch aufgrund einer Verletzung, so dass er sein Team bei der knappen Niederlage nicht unterstützen konnte.

„Johnny McKee wird unsere Angriffsabteilung verstärken und mit seinem Spielwitz und seiner Qualität so manche Verteidigung in der Hockey-Bundesliga vor größere Probleme stellen“, war sich Co-Trainer Sebastian Schwidder bereits vor der Verpflichtung sicher.

Der Mittelstürmer sammelte auch während eines Auslandsaufenthalts in Melbourne Hockeyerfahrung und ist trotz seines Alters bereits sehr abgeklärt auf dem Platz. „Johnny ist ein sehr schneller, technisch versierter und auch körperlich starker Angreifer. Ich habe mich sehr über seine Verpflichtung gefreut, die ja schon feststand, bevor ich mein Amt angetreten habe,“ betont Ronan Gormley, der selbst 258-mal für Irland auflief.

Im Sonntagsspiel trat der Tabellenführer aus Mülheim, der mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Köln in der Tasche angereist war, sehr offensiv und mit viel Ballbesitz auf. Die Gäste nutzen einen individuellen Fehler auf Seiten der Seidenstädter und gingen durch Malte Hellwig früh in Führung. Schließlich war es Lukas Windfeder, der mit zwei Eckentoren die Weichen endgültig auf Sieg stellte. „Mülheim war heute sehr dominant, wir haben zu wenig am Spiel teilgenommen und auch Fehler gemacht, die Mülheim dann ausnutzt,“ stellte Ronan Gormley fest.