Kultur in Mönchengladbach : Spaß bei Fun-Konzert und Heinz-Erhardt-Hommage

Die Band „Fun“ spielt unplugged auf Schloss Rheydt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Einen vergnügliches Theaterabend gab es am Freitag bei der „kleinen Sommermusik“ im Hof von Schloss Rheydt mit Schauspieler Michael Ophelders. Am Samstag zog die Band „Fun“ um Günter vom Dorp die Zuschauer in ihren Bann.

„Warum Heinz mit Erhardt lacht“ Das intimere Format der aktuellen Sommermusik machte es möglich: Michael Ophelders gab auf der Bühne beim Schloss den ersten Theaterabend der Veranstaltungsreihe. Im Programm „Warum Heinz mit Erhardt lacht“ mimte der Schauspieler den über Erhardt dozierenden Professor wie auch gleich den Humoristen selbst.

Ophelders stürzte sich in akrobatisch rasante Wortverdrehungen sowie genüsslich servierte Doppeldeutigkeiten nach Art des Teekesselspiels. Als Professor rekapitulierte er Erhardts Vita in hintergründig irrlichternder Würdigung mit der These, die Begegnung mit klassischen Balladen während der Schulzeit habe Meilensteine für literarische Parodien gesetzt.

Zum Outfit des Professors war eine dunkle Brille das einzige äußere Zugeständnis an Erhardts Erscheinungsbild. In Ermangelung eines Hutes zog der Schauspieler die Brille vor dem Lerneifer seines Auditoriums beim Einstudieren des „Wicke-Wacke-Wucke-Liedes“. Er sang und musizierte auf dem „Krummhorn“ zur leichthändigen Begleitung des Pianisten Winni Slütters. Zur Rezitation und Deklamation nahm Ophelders unversehens Tonfall und Attitüde des unvergessenen Kult-Stars an. Vom tödlich getroffenen Wurm im Apfel der Tell-Parodie schlug er den Bogen zum traurigen Ende der kleinen Made. Passend zum Abschiedslied nach Erhardts Art schlug die kleine Turmglocke zehn Mal. Für den herzlichen Applaus gab es natürlich noch ein Gedicht. anw

Fun Unplugged Es gibt gute Coverbands – und dann gibt es die, die sich auf außergewöhnliche Weise von ihrer Konkurrenz abheben. Zu letzteren gehört auch die Band Fun, die sich mit Leib und Seele der Musik und dem Lebensgefühl der 1960er-Jahre verschrieben hat. Mit „Fun Unplugged“ wurden bei der Sommermusik auf Schloss Rheydt Musiklegenden lebendig – die siebenköpfige Band beschwor die „goldenen Jahre“ von Elvis, den Beatles, Simon & Garfunkel, Frank Sinatra und vielen mehr herauf.

Der bunte Mix aus bekannten Welthits und fast vergessenen Balladen der Beat-Generation allein machte – wie der Bandname verspricht – schon gehörig Spaß. Doch das kleine Quäntchen, das ein perfektes Konzerterlebnis ausmachte, war die Atmosphäre, die die Musiker um Sommermusik-Macher Günter vom Dorp erschufen. Die Chemie stimmte sowohl unter den Bandmitgliedern als auch bei der charmanten Interaktion mit dem Publikum.

Vom Dorp moderierte alle Songs an, vermischte aktuelles Zeitgeschehen mit kleinen Witzen und persönlichen Anekdoten der Bandmitglieder. Egal, wie viele treue Fans und neugierige „Ersttäter“ den Weg in das Konzert gefunden hatten – es fühlte sich wie ein lockerer Abend unter Freunden an.