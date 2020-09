Ehemaliger Kempener Stadtdirektor : FDP will Straße nach Klaus Hülshoff benennen

Kempen Zur Erinnerung an den ehemaligen Kempener Stadtdirektor (1960 bis 1990) beantragen die Liberalen, Klaus Hülshoff mit einer nach ihm benannten Straße zu ehren.

Hülshoff gilt als Vater der Altstadtsanierung, die bis heute nachwirkt. Auf seine Initiative geht zudem der Bau der „Neuen Stadt“, dem heutigen Stadtbezirk Hagelkreuz, zurück. Während seiner Amtszeit bauten die Stadtwerke Kempen Mitte der 1960er-Jahre das Fernwärmenetz auf und aus. Auch die Gewerbegebiete in Kempen entstanden unter seiner Ägide. Hülshoff ist es ebenso zu verdanken, dass die Stadt Kempen nach dem Verlust des Kreissitzes an Viersen und des Stadtteils Hüls an Krefeld nach der zweiten kommunalen Neugliederung 1975 dennoch ihren hohen Stellenwert in der Region behalten hat.